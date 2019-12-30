Финансирование льготных авиаперевозок в ДФО намерены довести до уровня 2019 года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Меньше средств, чем необходимо пока выделено на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток в 2020 году, однако кабмин обсуждает возможность увеличить финансирование до уровня 2019 года. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в эфире канала "Россия-24".

В ноябре Минвостокразвития заявляло, что финансирование льготных авиаперевозок для жителей Дальнего Востока на 2020 год должно составлять не менее 8,1 млрд рублей - на уровне 2019 года. Как говорил глава министерства Александр Козлов, в 2019 году для субсидирования магистральных авиаперевозок на Дальний Восток выделили в два раза больше средств из федерального бюджета, чем в предыдущем, - свыше 8 млрд рублей, что позволило перевезти более 1 млн пассажиров против 600 тыс. человек в 2018 году.

"Денег на субсидирование пока, к сожалению, выделили не столько, сколько необходимо, но мы уже начали в правительстве [РФ] обсуждение. Уверены в том, что будем добавлять до показателей плюса к предыдущему году", - сказал Трутнев.

По программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь приобрести льготный билет в эконом-классе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей. Сейчас объемы перевозок определяются ежегодно постановлением правительства РФ. Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко предлагал планировать субсидированные авиаперевозки на Дальний Восток не на ближайший год, а на срок от трех до пяти лет. По его мнению, это позволит выстроить экономические схемы, сократить расходы федерального бюджета, появится возможность приобретения новой техники и привлечения квалифицированных кадров.