{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Финансирование льготных авиаперевозок в ДФО намерены довести до уровня 2019 года

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что пока на субсидирование не выделили необходимое количество денег

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Меньше средств, чем необходимо пока выделено на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток в 2020 году, однако кабмин обсуждает возможность увеличить финансирование до уровня 2019 года. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в эфире канала "Россия-24".

В ноябре Минвостокразвития заявляло, что финансирование льготных авиаперевозок для жителей Дальнего Востока на 2020 год должно составлять не менее 8,1 млрд рублей - на уровне 2019 года. Как говорил глава министерства Александр Козлов, в 2019 году для субсидирования магистральных авиаперевозок на Дальний Восток выделили в два раза больше средств из федерального бюджета, чем в предыдущем, - свыше 8 млрд рублей, что позволило перевезти более 1 млн пассажиров против 600 тыс. человек в 2018 году.

"Денег на субсидирование пока, к сожалению, выделили не столько, сколько необходимо, но мы уже начали в правительстве [РФ] обсуждение. Уверены в том, что будем добавлять до показателей плюса к предыдущему году", - сказал Трутнев.

По программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь приобрести льготный билет в эконом-классе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей. Сейчас объемы перевозок определяются ежегодно постановлением правительства РФ. Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко предлагал планировать субсидированные авиаперевозки на Дальний Восток не на ближайший год, а на срок от трех до пяти лет. По его мнению, это позволит выстроить экономические схемы, сократить расходы федерального бюджета, появится возможность приобретения новой техники и привлечения квалифицированных кадров.

Теги
РоссияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Сбербанк: Антипинский НПЗ продолжит перерабатывать сырье в запланированных объемах
В финансовом учреждении добавили, что арбитражный управляющий будет обязан провести инвентаризацию имущества предприятия и в конечном итоге реализовать его в рамках процедуры торгов инвестору
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС