ЦБ в начале 2020 года проведет стресс-тестирование рынка потребкредитования и ипотеки

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Банк России в январе - марте 2020 года планирует провести стресс-тестирование рынков потребительского кредитования и ипотеки, следует из опубликованной на сайте регулятора программы обследований на первое полугодие следующего года.

Также в январе регулятор проведет обследование долговой нагрузки заемщиков для оценки уровня ПДН по необеспеченным кредитам и ипотеке.

Кроме того, в январе - марте ЦБ промониторит рынок лизинга и оценит его ключевые риски. В январе - мае Банк России проведет обследование долговой нагрузки заемщиков - физлиц МФО, а в январе - июне изучит реализацию банками программы льготной ипотеки.