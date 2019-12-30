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Первые пункты автоматического весогабаритного контроля заработают в Оренбуржье в 2020 году

Система контроля позволит фиксировать нарушения правил перевозки грузов и повысить сохранность дорог

ОРЕНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Первые пять пунктов автоматического весогабаритного контроля, строительство которых ведется по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", будут установлены в Оренбургской области в начале 2020 года и начнут работу в мае. Об этом в понедельник на заседании правительства региона сообщил заместитель председателя правительства области - министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин.

"У нас пять точек. Это Сакмарский район, подъезд к Сакмаре по трассе Оренбург - Казань. Беляевский район, автодорога Оренбург - Беляевка. Курманаевский район, трасса Бугульма - Уральск, а также автодороги Сорочинск - Ташла и Новосергиевка - Илек. Мы ждем установку к весне 2020 года. Сначала они будут включены в тестовом режиме, и мы планируем, что в мае начнется непосредственно работа пяти комплексов весогабаритного контроля", - сказал Полухин.

Работа по созданию пунктов автоматического весогабаритного контроля ведется по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Камеры будут фиксировать нарушения правил перевозки грузов, штрафы за которые поступят в областной бюджет. Система контроля позволит повысить сохранность дорог и избежать повреждения дорожных сооружений, уверены в Минстрое региона.

В 2020 году на дорогах области планируют разместить еще 10 пунктов автоматического весогабаритного контроля, которые начнут работу в 2021 году.

На Оренбургскую область приходится самый протяженный участок российско-казахстанской границы, составляющий 1876 км. Через область идут грузы из регионов центральной России в страны Средней Азии. Большую нагрузку на сеть дорог создает транспорт промышленных предприятий: перевозка нефти, руды, других ископаемых. Протяженность федеральных дорог по территории области составляет 1180 км, региональных и межмуниципальных - 12,3 тыс. км, муниципальных - 12,5 тыс. км и около 1 тыс. км частных.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до не менее 50% и доли дорог городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям, до не менее 85%.

Теги
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