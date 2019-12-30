{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ФСК ЕЭС инвестирует 555 млрд рублей в модернизацию и развитие электросетей

В 2020-2024 годах введут в эксплуатацию 40,22 тыс. МВА трансформаторной мощности и 8,71 тыс. км линий электропередачи

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Минэнерго России утвердило корректировку инвестиционной программы ФСК ЕЭС (входит в "Россети") на 2019 год, а также инвестиционную программу компании на 2020-2024 годы, говорится в сообщении электросетевой компании.

Так, объем финансирования на 2019 год определен в размере 156,12 млрд рублей, на 2020-2024 годы - 555,15 млрд рублей. Основными источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства компании, получаемые в виде выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии и платы за технологическое присоединение.

В 2020-2024 годах будет введено в эксплуатацию 40,22 тыс. МВА трансформаторной мощности и 8,71 тыс. км линий электропередачи.

В ФСК ЕЭС отмечают, что основное направление работы компании - реализация мероприятий в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, включая развитие схем внешнего электроснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, газопровода "Сила Сибири", расширение пропускной способности электрических связей Приморской энергосистемы и Кольско-Карельского транзита.

"Также приоритетами инвестиционной программы являются сохранение надежной работы Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), бесперебойное и качественное энергоснабжение потребителей, подключение крупных добывающих и перерабатывающих предприятий, строительство объектов выдачи мощности генерации", - указывается в сообщении компании.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Болгария готова получать газ из "Турецкого потока" с 1 января
По заявлению болгарского Минэнерго, это поможет снизить цену на газ для потребителей почти на 5%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС