ФСК ЕЭС инвестирует 555 млрд рублей в модернизацию и развитие электросетей

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Минэнерго России утвердило корректировку инвестиционной программы ФСК ЕЭС (входит в "Россети") на 2019 год, а также инвестиционную программу компании на 2020-2024 годы, говорится в сообщении электросетевой компании.

Так, объем финансирования на 2019 год определен в размере 156,12 млрд рублей, на 2020-2024 годы - 555,15 млрд рублей. Основными источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства компании, получаемые в виде выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии и платы за технологическое присоединение.

В 2020-2024 годах будет введено в эксплуатацию 40,22 тыс. МВА трансформаторной мощности и 8,71 тыс. км линий электропередачи.

В ФСК ЕЭС отмечают, что основное направление работы компании - реализация мероприятий в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, включая развитие схем внешнего электроснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, газопровода "Сила Сибири", расширение пропускной способности электрических связей Приморской энергосистемы и Кольско-Карельского транзита.

"Также приоритетами инвестиционной программы являются сохранение надежной работы Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), бесперебойное и качественное энергоснабжение потребителей, подключение крупных добывающих и перерабатывающих предприятий, строительство объектов выдачи мощности генерации", - указывается в сообщении компании.