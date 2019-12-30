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ФАС удовлетворила ходатайство "Нефтегазсервиса" на покупку 75% акций "Уралчермета"

Соответствующее ходатайство "ТМК Нефтегазсервис" подал 9 октября 2019 года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство "ТМК Нефтегазсервис" (ТМК НГС, входит в "Трубную металлургическую компанию") на покупку 75% "Уралчермет", следует из сообщения ведомства.

"Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 33 Закона о защите конкуренции, ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в сообщении. При этом в документе отмечается, что соответствующее ходатайство "ТМК Нефтегазсервис" подал 9 октября 2019 года.

ТМК - крупнейший российский и один из ведущих глобальных производителей труб. Компания обладает производственными активами в России, США, Канаде, Румынии и Казахстане. Дмитрий Пумпянский владеет 65,05% компании через TMK Steel Holding Ltd.

АО "Уралчермет" - один из крупнейших поставщиков трубной продукции и производственный комплекс по нанесению ППУ-изоляции и антикоррозийного покрытия на стальные трубы.

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