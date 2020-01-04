Самарская область сохранила лидерство в медиарейтинге инвестиционного климата регионов АСИ

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Самарская область по итогам ноября осталась лидером медиарейтинга инвестиционного климата регионов, который ежемесячно составляется Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке коммуникационной группы Publicity на основе данных компании "Медиалогия". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе агентства.

"Первое место в медиарейтинге заняла Самарская область, на втором месте Сахалинская область, третье место у Ханты-Мансийского автономного округа. Замыкают первую пятерку Приморский край и Московская область", - говорится в сообщении. Самарская область также возглавляла октябрьский медиарейтинг.

Отмечается, что представители региона провели встречу с членами делегации отделения посольства Республики Беларусь, во время которой обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере промышленного, агропромышленного и транспортного комплекса.

В первую пятерку рейтинга вошли также два дальневосточных региона - Сахалинская область и Приморье. Сахалин в ноябре привлек внимание СМИ благодаря запуску новой ГРЭС - крупнейшего энергетического объекта региона. Кроме того, улучшение инвестиционного климата в регионе стало основной темой рабочей встречи губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и генерального директора АСИ Светланы Чупшевой.

Приморье вошло в рейтинг благодаря реализующимся там инвестпроектам: так, в крае было запущено первое на Дальнем Востоке производство полимерных гофрированных труб. Кроме того, компания, которая намерена построить в Приморье зерновой терминал, стала двухтысячным резидентом преференциальных режимов на Дальнем Востоке.

Медиарейтинг АСИ формируется на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ деятельности по улучшению инвестиционного и делового климата регионов России. В качестве объектов для оценки выступают показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который по поручению президента России с 2014 года АСИ измеряет совместно с ведущими деловыми объединениями.