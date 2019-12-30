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Зампредом правления "Роснефти" назначен первый вице-президент Зелько Рунье

Также совет директоров компании включил в правление руководителя службы безопасности Урала Латыпова и главного геолога Андрея Полякова

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Заместителем председателя правления "Роснефти" назначен первый вице-президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса Рунье Зелько. Об этом говорится в сообщении компании.

Также совет директоров "Роснефти" включил в правление руководителя службы безопасности Урала Латыпова и главного геолога Андрея Полякова взамен вышедших из состава правления заместителя председателя правления Юрия Калинина и члена правления Влады Русаковой.

Всего в правлении "Роснефти" 11 человек. Помимо вышеперечисленных, туда входят глава "Роснефти" Игорь Сечин (председатель правления), первый вице-президент Эрик Лирон, руководитель службы внутреннего аудита компании Геннадий Букаев, вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике Дидье Касимиро, финансовый директор Петр Лазарев, статс-секретарь - вице-президент "Роснефти" Елена Завалеева, вице- президент по информатизации, инновациям и локализации Андрей Шишкин, руководитель аппарата компании Юрий Курилин.

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