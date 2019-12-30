{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Газпром" нашел покупателя на 34% в латвийском операторе ГТС

Информация о покупателе не раскрывается

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. "Газпром" по итогам аукциона определил покупателя 34,09911% латвийского оператора системы транспортировки и хранения газа AS Conexus Baltic Grid, говорится в извещении торговой площадки Газпромбанка.

На торги было подано две заявки, победителем был признан участник под номером 1. Информация о нем не раскрывается.

Начальная цена торгов составляла €79 млн, минимальная - €70 млн. Шаг понижения цены - €1 млн, шаг повышения - €500 тыс.

Conexus Baltic Grid был создан в декабре 2016 года в результате реорганизации Latvijas Gaze. "Газпром" владеет 34,1% в уставном капитале компании. Еще 34,36% принадлежат латвийской государственной Augstsprieguma Tikls (оператор системы электропередачи), 29,06% - фонду Marguerite Gas I.

Законодательство Латвии запрещает газодобывающим компаниям иметь доли в активах по транспортировке газа.

Теги
ЛатвияРоссия
Реклама на ТАСС
Путин и Лукашенко обсудили вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Белоруссию
Переговоры проходили по телефону
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС