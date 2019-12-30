"Газпром" нашел покупателя на 34% в латвийском операторе ГТС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. "Газпром" по итогам аукциона определил покупателя 34,09911% латвийского оператора системы транспортировки и хранения газа AS Conexus Baltic Grid, говорится в извещении торговой площадки Газпромбанка.

На торги было подано две заявки, победителем был признан участник под номером 1. Информация о нем не раскрывается.

Начальная цена торгов составляла €79 млн, минимальная - €70 млн. Шаг понижения цены - €1 млн, шаг повышения - €500 тыс.

Conexus Baltic Grid был создан в декабре 2016 года в результате реорганизации Latvijas Gaze. "Газпром" владеет 34,1% в уставном капитале компании. Еще 34,36% принадлежат латвийской государственной Augstsprieguma Tikls (оператор системы электропередачи), 29,06% - фонду Marguerite Gas I.

Законодательство Латвии запрещает газодобывающим компаниям иметь доли в активах по транспортировке газа.