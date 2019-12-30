Советник Трампа заявил, что торговую сделку с Китаем могут подписать в начале января

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Представители США и Китая, вероятнее всего, подпишут соглашение о первом этапе торговой сделки между сторонами в начале января 2020 года. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала Fox News глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

"У нас примерно в течение следующей недели состоится подписание. Мы ждем лишь перевода", - сказал он. Наварро пояснил, что речь идет о "переводе английской версии 86-страничного документа на китайский". "Когда это произойдет, как сообщается, возможно, [вице-премьер Госсовета КНР] Лю Хэ, который на консультациях представляет китайскую сторону, прибудет для подписания", - отметил советник президента США Дональда Трампа.

Вашингтон и Пекин согласовали первую фазу торговой сделки 13 декабря. Американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер ранее сообщил журналистам, что Трамп согласился на неопределенный срок отложить введение пошлин на импорт китайских товаров.

Соглашение является бессрочным. Как отметил Лайтхайзер, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию вступят в силу через 30 дней после подписания документа.