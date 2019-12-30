Власти Кировской области направят на газификацию в 2020 году на 12% больше средств

КИРОВ, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают в 2020 году увеличить финансирование работ по газификации региона на 12% до 253 млн рублей и построить 47,5 км распределительных газопроводов. Об этом в понедельник сообщается на сайте областного правительства.

"Из областного бюджета увеличивается финансирование на работу по газификации. В 2019 году региональный бюджет направил на эти цели 226,1 млн рублей, на 2020 год запланировано 253,29 млн рублей. Важно и дальше наращивать темпы газификации", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Кировской области Александра Царегородцева.

По данным ведомства, всего из федерального и регионального бюджета на газификацию направят 300 млн рублей, планируют построить 47,5 км распределительных газопроводов, что позволит перевести на природный газ более 1100 домовладений и квартир.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства, в 2019 году завершено строительство более 50 км распределительных газопроводов в 15 населенных пунктах Кировской области, а также межпоселкового газопровода до города Котельнича, продолжается строительство газопровода до микрорайона Чистые пруды в Кирове и распределительного газопровода в город Слободской.