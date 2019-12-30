{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Анатолия Сердюкова переизбрали председателем совета директоров ОАК

Гендиректором корпорации остался Юрий Слюсарь

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) переизбрал председателем совета бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. Об этом говорится в сообщении ОАК на портале раскрытия информации.

Председателем комитета совета директоров ОАК по стратегии переизбран заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров, председателем комитета по бюджету переизбрана директор по экономике и финансам корпорации "Ростех" Оксана Лобанова, председателем комитета по аудиту переизбран проректор всероссийской академии внешней торговли по научной работе Минэкономразвития Павел Кадочников, а должность председателя комитета по кадрам и вознаграждениям вновь занял президент фонда содействия инвестициям им. А. С. Попова Евгений Юрченко, уточнили в ОАК.

Гендиректором корпорации переизбран Юрий Слюсарь.

ОАК - российский холдинг, объединяющий 24 основных компании отечественного авиапромышленного комплекса и 15 авиаремонтных заводов. Владеет правами на марки гражданских и военных самолетов Су, МиГ, Ил, Ту, Як, Бе. Входит в перечень стратегических предприятий РФ.

Теги
РоссияСердюков, Анатолий ЭдуардовичСлюсарь, Юрий Борисович
Реклама на ТАСС
Путин и Лукашенко обсудили вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Белоруссию
Переговоры проходили по телефону
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС