Советник Трампа заявил о намерении США не допустить отношения к ним "как к копилке"

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Власти США планируют в 2020 году провести консультации по торговым вопросам с представителями Великобритании, Вьетнама, а также Евросоюза. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала Fox News глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

По его словам, администрации президента США Дональда Трампа ранее удалось добиться успеха в том, что касается решения спорных вопросов относительно торговли с Китаем, Южной Кореей, Японией, Мексикой и Канадой. "В 2020 году мы займемся Великобританией, Вьетнамом, Европой, другими странами", - добавил Наварро. Как отметил советник американского лидера, Вашингтон в рамках данных консультаций намерен "защищать интересы рабочих в США", а также "не допускать, чтобы к Америке относились как к копилке".

Трамп ранее неоднократно заявлял, что Вьетнам и ряд стран ЕС пользуются несправедливыми методами в торговле с США. Вашингтон и Лондон подчеркивали, что намерены заключить соглашение о свободной торговле после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.