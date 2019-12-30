ЦБ отобрал девять инициатив участников финрынка для внедрения в 2020 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Банк России по итогам прошедшей стратегической сессии отобрал девять инициатив участников финансового рынка для реализации в 2020 году. Об этом говорится на сайте регулятора. Предложения затрагивают вопросы выдачи инвестиционных паев, эмиссии и листинга, корпоративного управления, товарного рынка, финтеха и информационной безопасности.

Регулятор проводит ежегодные стратегические сессии с участниками рынка с осени 2013 года и планирует в дальнейшем продолжать использовать такой формат диалога с профессиональным сообществом, отметили в ЦБ.

В числе предложенных инициатив на 2020 год, в частности, сокращение сроков выдачи инвестиционных паев, повышение привлекательности индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), унификация классификации жалоб потребителей, распространение биометрической идентификации на предоставление электронных средств платежа.

Рынок ценных бумаг

В ЦБ отметили, что в настоящее время прорабатывают предложения НАУФОР и НФА по повышению привлекательности ИИС второго типа, в частности, увеличения налогового вычета на полученный инвестиционный доход.

Кроме того, рассматривается предложение о совершенствовании принципов пропорционального регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Отмечается, что изменения могут способствовать снижению финансовой и операционной нагрузки на небольших и средних профучастников рынка, а также способствовать росту их количества и повышению конкуренции на финансовом рынке в целом. НРД, в свою очередь, предложил допускать клиринговые организации к организованным торгам без получения лицензии брокера или дилера, что позволит реализовывать предоставленное в качестве обеспечения имущество на торгах.

НАУФОР также подготовил концепцию сокращения сроков выдачи паев ПИФ (паевых инвестиционных фондов). В ЦБ отметили, что поддерживают сокращение сроков выдачи инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, при этом "подходы к реализации указанной задачи требуют более детальной и глубокой проработки". Также отмечается, что реализация инициативы предполагает комплексный пересмотр всей процедуры выдачи паев ПИФ, в том числе юридическую оценку возможных рисков отмены использования транзитных счетов для перечисления денежных средств, переданных в оплату паев.

Рейтингование финансового сектора

В области рейтингования финансового сектора российскими рейтинговыми агентствами, ЦБ в 2020 году проработает предложение рейтингового агентства "Эксперт РА" об использовании кредитных рейтингов для оценки величины резервов по кредитам для заемщиков-застройщиков, использующих счета эскроу. В данный момент уровень кредитоспособности и объем резервов в основном определяется на основе параметров строящегося объекта, а не исходя из оценки его финансового положения, отметили в ЦБ.

Кроме того, ЦБ рассмотрит предложения "Эксперт РА" по оценке достаточности капитала российских банков на основе рейтингов и инициативы Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) по изменению положений ЦБ по оценке величины специального процентного риска (СПР) для долговых ценных бумаг, инструментов секьюритизации на основе рейтингов и использование рейтингов для расчета показателя объема высоколиквидных активов.

Страхование

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) инициировал обсуждение концепции внедрения долевого страхования жизни в РФ. Предполагается, что продукт может быть интересен гражданам и может подходить под их персональные потребности в накоплениях и инвестициях, а также рисковой защите. Кроме того, продукт дает возможность самостоятельно управлять стратегией инвестирования и риском в течение срока действия договора и делать взносы на протяжении длительного времени. Уточняется, что ЦБ готов к продолжению диалога с рынком в направлении развития этого продукта, но до разработки и обсуждения концепции развития долевого страхования жизни говорить о конкретных законодательных изменениях преждевременно.

Ассоциация профессиональных страховых брокеров (АПСБ) также инициировала введение законодательного запрета на использование в наименовании юридических лиц слов "страховой брокер".

"Введение запрета на использование в наименовании юридического лица слов, индивидуализирующих такое лицо в качестве страхового брокера, позволит пресечь недобросовестные практики использования в наименовании слов "страховой брокер" не только лицами, не являющимися страховыми брокерами, но и страховыми агентами, вводящими потребителей страховых услуг в заблуждение путем выдачи себя за страхового брокера", - говорится в комментарии.

Уточняется, что реализации указанной инициативы поспособствует принятие проекта закона"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и поправок в Гражданский процессуальный кодекс РФ в части утонения перечня информации, распространение которой в РФ запрещено. Это позволит ЦБ принимать решения о блокировке сайтов, используемых с нарушениями закона о финансовом рынке, в том числе сайтов псевдофинансовых организаций.