"Нафтогаз" подтвердил, что подписал с "Газпромом" соглашение об урегулировании споров

КИЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" подтвердила, что подписала с российским "Газпромом" соглашение об урегулировании судебных споров. Об этом в "Фейсбуке" сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

"Кроме контракта на транзит газа, мы еще подписали соглашение об урегулировании. По этому соглашению "Газпром" полностью прекращает обжалования решений Стокгольмского арбитража", - сообщил он. Витренко отметил, что документ предусматривает "отзыв всех текущих исков и жалоб с обеих сторон".

Договоренность между "Нафтогазом" и "Газпромом" об организации транзита российского природного газа через территорию Украины предполагает принцип "качай или плати", сообщил Витренко. "Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет - является неординарным событием в таких условиях. Замечу, что это первый раз в истории Украины, когда "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати", - сообщил топ-менеджер "Нафтогаза".