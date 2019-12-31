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Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в декабре снизился до 53,1 пункта

Месяцем ранее показатель находился на отметке 55,6 пункта

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в декабре 2019 года опустился до отметки 53,1 пункта против 55,6 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit. Индекс PMI является одним из важнейших опережающих экономических индикаторов. Значение показателя PMI ниже 50 пунктов указывает на замедление деловой активности, а выше этого уровня - на ее рост.

"Результаты декабрьского исследования PMI указали на устойчивый рост деловой активности в российской сфере услуг, однако темпы расширения замедлились до четырехмесячного минимума, несмотря на существенный рост новых заказов. Внутренний и внешний спрос усилился, поскольку компании указали на возобновление роста экспортных заказов. Тем не менее деловые ожидания упали до минимального уровня с августа 2017 года на фоне усиления конкуренции. Неуверенность относительно роста деловой активности также отразилась на замедлении роста рабочих мест", - отмечается в исследовании.

В сообщении отмечается, что данные о PMI в российской сфере услуг в декабре свидетельствуют о значительном, хотя и более медленном, росте деловой активности. Компании сообщали, что рост был связан с увеличением спроса со стороны клиентов, хотя некоторые отметили, что усиление конкуренции привело к тому, что некоторые клиентов откладывали размещение заказов. Тем не менее, сильное расширение в октябре и ноябре помогло поддержать лучшие квартальные показатели в завершающих трех месяцах 2019 года, добавили в агентстве.

Там подчеркнули, что темпы роста новых заказов повысились в декабре и стали наибольшими с марта. Рост объяснялся привлечением новых клиентов, также поставщики услуг зафиксировали возобновление роста новых заказов из-за рубежа, объясняемое ростом интереса иностранных клиентов.

По данным IHS Markit, отпускные цены увеличивались в декабре медленнее, поскольку компании не имели возможности возместить значительный рост затрат на фоне конкуренции за клиентов. "Что касается цен, то бремя затрат, с которыми столкнулись компании сферы услуг, росло максимальными темпами за четыре месяца. Инфляция закупочных цен была в основном связана с повышением цен поставщиками и высокими трудовыми затратами. Тем не менее, темпы роста были по-прежнему ниже средней долгосрочной серии", - добавили в IHS Markit.

В агентстве также указали, что несмотря на рост сферы услуг, степень оптимизма компаний относительно будущей деловой активности упала до самого низкого уровня более чем за два года, хотя по-прежнему ожидается, что объемы производства вырастут в ближайшие 12 месяцев.

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