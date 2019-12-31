Эксперты: дешевых игристых вин из импортного сырья в РФ станет меньше

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Производство дешевых игристых вин из импортного сырья в России станет менее выгодным благодаря новому закону о виноградарстве и виноделии, а, значит, их объем на рынке сократится. Однако не все производители, использующие привозной виноматериал, делают из него некачественные напитки - и для добросовестных производителей сложившаяся ситуация будет серьезной проблемой, сообщили ТАСС представители отрасли.

Госдума 18 декабря приняла в третьем, окончательном чтении закон о виноградарстве и виноделии, который был подготовлен в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Закон, в частности, устанавливает ряд правил по работе винодельческой отрасли, особенности маркировки вин и винных напитков, устанавливаются критерии, по которым продукцию можно счесть фальсификатом, обозначаются меры господдержки и другое.

Поддержать российское

Виноделы отмечают, что новый закон направлен на поддержку российских производителей, использующих отечественный виноград. Благодаря мерам поддержки им будет легче конкурировать с теми, кто импортирует вина или сырье. Главная проблема, отмечают собеседники ТАСС, в том, что из импортного виноматериала чаще всего производят дешевые и низкокачественные напитки - в том числе и игристые.

"Когда несколько лет назад в России вводили эти винные напитки, не думали, что будет такой оборот. Мы рассчитываем, что [благодаря новому закону] объем значительно уменьшится, потому что на сегодня их чересчур много", - рассказал ТАСС президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Ранее он сообщал, что в целом игристые и тихие вина отечественного производства, сделанные из российского винограда, занимают около 50% рынка. Остальное - напитки, привезенные в уже готовом виде из-за границы или изготовленные и разлитые в РФ, но из импортного виноматериала.

Генеральный директор Дербентского завода шампанских вин Магомед Садулаев уточнил, что винам из российского винограда, изготовленным в России, сложно конкурировать из-за более высокой себестоимости. "Если [вино из импортного сырья] станет дороже, то покупать станут меньше", - уверен Садулаев.

Руководитель "Севастопольского винодельческого завода" Александр Жежель уточнил, что на крымских производителях закон скажется положительно: иностранные компании практически не работают с крымскими и севастопольскими виноделами, и почти все вино на полуострове произведено из местного сырья. Более того, отметил он, качество вина зависит и от добросовестности самого производителя - из покупных виноматериалов, хоть российских, хоть импортных, если они будут качественными и если будет соблюдаться технологический процесс, можно произвести хорошие вина.

Новое название и отдельные полки

Как поясняют виноделы, все тихие и игристые вина, которые произведены из импортных виноматериалов, теперь должны стоять на отдельных полках в магазине, а на этикетке крупным шрифтом необходимо указывать, что это не вино, а винный напиток. Эти изменения, как сообщалось ранее, покупатели увидят уже до конца этого года.

"Мы согласны, что иностранные виноматериалы винами России называться не должны", - сказал ТАСС президент и председатель совета директоров "Абрау-Дюрсо" (один из крупнейших в России производителей игристых вин) Павел Титов.

Врио директора Национального института виноградарства и виноделия "Магарач" (Крым) Владимир Лиховский уточнил, что благодаря этому покупатель "сможет выбрать, покупать газированный напиток или качественное игристое".

Глава отраслевого союза Попович также указал, что потребители уже знают, как правильно выбирать вино с учетом указанных на этикетках сведений. Благодаря новым требованиям, возможностей ввести покупателя в заблуждение будет еще меньше. При этом, считает он, дешевое игристое вино из импортного сырья окончательно с рынка не уйдет - будут те, кто станет выбирать его сознательно, так как есть те, кому важно не качество, а форма ("чтобы было с пузырьками") и низкая цена.

"Шипучка" [дешевое вино невысокого качества из импортного сырья] до конца не исчезнет. Мы делали анализ, изучали: есть категория потребителей, в основном среди молодежи, и им неважно, что там в составе. Им надо, чтобы было сладкое и "в голову било" - и неважно, что химия, что на здоровье влияет", - согласен с ним глава дербентского завода Садулаев.

Предложения в закон

Глава "Абрау-Дюрсо" Титов отметил, что из привозного виноматериала возможно делать и вина хорошего качества - например, произведенная из зарубежного сырья продукция его компании имеет ряд наград. "Шампанизация - это целая громадная операция. Не все зависит от качества сырья: после получения виноматериала надо еще четыре месяца, чтобы сделать игристое. И это требует опыта, сложных технологических карт, винодельческого таланта", - пояснил Титов.

По его оценкам, рынок игристых вин в России может сократиться вдвое, потеряв порядка 100 млн бутылок. Эту нишу могут заместить как импортеры дешевого вина, полностью произведенного за рубежом, так и отечественные производители. Но для российских виноделов возникает серьезный вопрос - где брать сырье, чтобы их продукция не попадала под категорию винного напитка и не теряла репутацию.

"Абрау-Дюрсо" в меньшей мере это коснется - мы можем перестроиться в каком-то смысле: мы будем переходить на отечественное сырье, но не сказать, что у нас в стране его много. У нас в стране нет ни виноградной базы, ни виноматериалов; мы действительно высаживаем виноградники - но то, что высажено за последние пять лет, еще не дает нужных урожаев. Кроме того, покупая импортный виноматериал, мы руководствовались соображениями качества и ориентировались на определенные характеристики - российский виноград нам не совсем подходит", - уточнил Титов.

Собеседник добавил, что виноделы, которые пользовались импортными материалами, ищут выход из ситуации, и ситуация может выровняться уже в 2021 году. Также представители отрасли готовят предложения для депутатов Госдумы, которые, как надеются виноделы, будут внесены в закон - они просят ввести переходный период, чтобы компании успели сформировать базу российского сырья.