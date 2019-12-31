Эксперты: кредитную историю в 2019 году запросили в пять раз больше россиян

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Кредитную историю за январь - ноябрь узнали в пять раз больше россиян, чем за предыдущие пять лет, говорится в сообщении пресс-службы бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс". Основной причиной растущего интереса к кредитным историям в БКИ назвали изменения к федеральному закону "О кредитных историях", которые вступили в силу 31 января 2019 года. Поправки изменили процесс подтверждения личности. Теперь это можно сделать через портал "Госуслуг". Также изменения дали возможность получить две кредитные истории в год бесплатно.

Доля россиян, проверивших свою кредитную историю, в возрасте от 18 до 24 лет увеличилось на треть, уточняется в сообщении.

В БКИ отмечают зависимость интереса к кредитной истории от уровня финансовой активности региона. Так, 61% всех пользователей сервиса приходится на 19 регионов России. В список регионов с самым большим интересом к кредитной истории впервые вошли такие регионы, как Волгоградская область, Алтайский край и Севастополь, вытеснив Тюменскую, Ленинградскую области и Ставропольский край.

"Мы наблюдаем массовый интерес россиян к своей кредитной истории. Во многом это стало возможным благодаря усилиям регулятора и ряду изменений, которые были внесены в закон. Уже в первый год их действия мы отмечаем позитивные перемены. Доступ бюро кредитных историй к системе аутентификации через учетную запись на сайте "Госуслуги" значительно упростил процесс проверки кредитной истории гражданам РФ. Узнать свою кредитную историю стало возможным, действительно просто и быстро в любом конце страны", - отметил гендиректор БКИ Олег Лагуткин.

Кредитный рейтинг пользователей сервиса "Эквифакса", позволяющего запросить свою кредитную историю онлайн, через год после регистрации в сервисе увеличивается в среднем у 40% пользователей, добавляют в пресс-службе.