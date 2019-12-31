{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты: кредитную историю в 2019 году запросили в пять раз больше россиян

Как сообщили в бюро кредитных историй "Эквифакс", среди причин растущего интереса к этой информации - внесение изменений в закон "О кредитных историях"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Кредитную историю за январь - ноябрь узнали в пять раз больше россиян, чем за предыдущие пять лет, говорится в сообщении пресс-службы бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс". Основной причиной растущего интереса к кредитным историям в БКИ назвали изменения к федеральному закону "О кредитных историях", которые вступили в силу 31 января 2019 года. Поправки изменили процесс подтверждения личности. Теперь это можно сделать через портал "Госуслуг". Также изменения дали возможность получить две кредитные истории в год бесплатно.

Доля россиян, проверивших свою кредитную историю, в возрасте от 18 до 24 лет увеличилось на треть, уточняется в сообщении.

В БКИ отмечают зависимость интереса к кредитной истории от уровня финансовой активности региона. Так, 61% всех пользователей сервиса приходится на 19 регионов России. В список регионов с самым большим интересом к кредитной истории впервые вошли такие регионы, как Волгоградская область, Алтайский край и Севастополь, вытеснив Тюменскую, Ленинградскую области и Ставропольский край.

"Мы наблюдаем массовый интерес россиян к своей кредитной истории. Во многом это стало возможным благодаря усилиям регулятора и ряду изменений, которые были внесены в закон. Уже в первый год их действия мы отмечаем позитивные перемены. Доступ бюро кредитных историй к системе аутентификации через учетную запись на сайте "Госуслуги" значительно упростил процесс проверки кредитной истории гражданам РФ. Узнать свою кредитную историю стало возможным, действительно просто и быстро в любом конце страны", - отметил гендиректор БКИ Олег Лагуткин.

Кредитный рейтинг пользователей сервиса "Эквифакса", позволяющего запросить свою кредитную историю онлайн, через год после регистрации в сервисе увеличивается в среднем у 40% пользователей, добавляют в пресс-службе.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Россельхознадзор расширил список поставщиков в РФ сельхозпродукции из Киргизии
Теперь он насчитывает 98 киргизских предприятий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС