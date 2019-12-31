В Росавиации прогнозируют увеличение пассажиропотока аэропортов РФ в 2019 году на 7%

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Пассажиропоток российских аэропортов в 2019 году увеличится примерно на 7%, до более чем 221 млн человек. Это следует из поздравления с Новым годом руководителя Росавиации Александра Нерадько, опубликованном на сайте агентства.

"Для оптимизма у нас есть все основания - по итогам этого года воздушным транспортом будет перевезено свыше 221 млн пассажиров. Показатель является рекордным для истории как российской, так и советской гражданской авиации. И что особенно важно, заметное перераспределение наметилось в пользу внутренних перевозок. Этому также способствовала реализация программ субсидирования внутренних авиаперевозок", - говорится в поздравлении.

Как уточнили ТАСС в Росавиации, это прогноз по пассажиропотоку российских аэропортов.