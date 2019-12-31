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В Совфеде будут следить за реализацией закона о предустановке российского софта

Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, поэтому у производителей техники есть возможность подготовиться к его реализации

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Сенаторы проведут мониторинг реализации закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщил в интервью ТАСС заместитель главы профильного комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

"Мы тщательно рассматривали проект этого закона. Наше мнение в комитете было таково, что основная задача, которую должен решить этот закон, - поддержка российских производителей программного обеспечения. Мы, конечно, будем мониторить имплементацию этого закона. При необходимости мы будем на своей площадке проводить соответствующий анализ и обсуждение", - пояснил сенатор.

Долгов напомнил, что закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, поэтому у производителей техники есть возможность подготовиться к его реализации. По мнению сенатора, производители техники не рассматривают всерьез перспективу ухода с "очень привлекательного и весьма объемного" российского рынка из-за принятия данного закона.

Ранее Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) заявляла, что новая норма окажет негативное воздействие на отрасль, ухудшит конкурентную ситуацию в сфере российского программного обеспечения и приведет к ее монополизации. Вместе с тем глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отмечал, что при грамотном подходе реализация положений закона не приведет к росту цен на гаджеты.

2 декабря Владимир Путин подписал закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Согласно тексту закона, при продаже отдельных видов технически сложных товаров потребителю обеспечивается возможность использовать такие товары с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин. Перечень технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки будет определять правительство РФ.

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Россия
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