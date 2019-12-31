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Песков заявил, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газу

При этом в Кремле призывают не обсуждать апокалиптических сценариев развития событий

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Россия и Белоруссия пока не договорились по газовым вопросам, но в Кремле призывают не обсуждать апокалиптических сценариев развития событий. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сейчас не следует преувеличивать риски, хотя, действительно, пока не удалось достигнуть договоренности. Вчера имело место весьма обстоятельная беседа президентов России и Белоруссии, обсуждались и вопросы интеграции, а также газовые и нефтяные вопросы. Пока договоренностей достигнуть не удалось", - сказал он. Представитель Кремля призвал "апокалиптические сценарии не обсуждать, диалог будет продолжен".

Песков напомнил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник договорились дать указания о продолжении этих переговоров по линии хозяйствующих субъектов двух стран, но пока эта работа не увенчалась успехом.

Президенты России и Белоруссии 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Белоруссию, а также вопросы поставок и транзита газа. Нынешнее газовое соглашение между Москвой и Минском должно прекратить свое действие с 1 января 2020 года.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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