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Обновлено 

Инфляция в России в 2019 году составила 3%

Центробанк ссылается на информацию Росстата, но на сайте статистического ведомства соответствующей информации нет
Здание Центробанка РФ Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Здание Центробанка РФ
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Инфляция в РФ в 2019 году составила 3%, следует из данных, опубликованных на официальном сайте Банка России (ЦБ).

В своих данных ЦБ ссылается на информацию Росстата, однако на сайте статистического ведомства соответствующая информация пока отсутствует.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин также говорил, что инфляция в РФ в 2019 году опустится до 3%, в I квартале 2020 года - до 2,5% или ниже.

Преждевременная публикация

Как сообщалось ранее, за инцидентом с досрочной публикацией данных по инфляции в июне последовало увольнение главы ФГУП ГМЦ Росстата Евгения Сычева. По информации пресс-службы Минэкономразвития, которому подведомственен Росстат, министр утвердил решение о прекращении его полномочий. Министр был не удовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в том числе приведших к инциденту с преждевременной публикации информации.

Кроме того, в министерстве сообщили, что Росстат провел служебное расследование. Проведенное внутри Росстата расследование показало, что ситуации с досрочным размещением информации регулярно происходили и ранее (примерно один-два раза в год).

В сообщении отмечалось, что во избежание повторения подобных ситуаций было принято решение о разработке регламента подготовки и размещения информации на сайте Росстата, охватывающего все подразделения и подведомственные учреждения, с указанием сроков и последовательности публикации информации на различных платформах.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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