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Французская Vivendi продала китайской Tencent 10% акций Universal Music за €3 млрд

Сделку планируют завершить до конца первого полугодия 2020 года

ПАРИЖ, 31 декабря. /ТАСС/. Крупнейший французский медиаконгломерат Vivendi объявил о продаже 10% акций американской Universal Music Group китайскому холдингу Tencent. Цена пакета акций - €3 млрд, сообщается на сайте Vivendi.

Сделку планируется завершить до конца первого полугодия 2020 года.

По условиям соглашения, Tencent имеет опцион на приобретение еще 10% акций американской компании за ту же цену до 15 января 2021 года.

Компания Universal Music Group входит в число крупнейших звукозаписывающих лейблов мира. С 2000 года принадлежит медиаконгломерату Vivendi SA.

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КитайФранция
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