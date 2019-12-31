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Booking не считает нарушением требование к отелям о соблюдении паритета цен

В компании отметили, что объекты недвижимости сами решают, какие устанавливать цены, а в ответ Booking.com только привлекает для них клиентов со всего мира

ГААГА, 31 декабря. /ТАСС/. Голландская компания Booking.com разочарована решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудить дело в отношении агрегатора из-за требований от отелей обязательного соблюдения паритета цен. Об этом говорится в комментарии компаний, поступившем во вторник в ответ на запрос корреспондента ТАСС.

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"Мы считаем, что наша модель гарантирует открытое, понятное и предсказуемое сравнение цен для потребителей и способствует постепенному развитию бизнеса для наших отелей-партнеров, - подчеркнули в пресс-службе агрегатора. - Сами объекты недвижимости, а не Booking.com, решают, какие устанавливать цены, что они и делают совершенно бесплатно, а в ответ Booking.com привлекает для них клиентов со всего мира".

30 декабря пресс-служба ФАС сообщила о возбуждении дела против Booking.com из-за требования от отелей обязательного соблюдения паритета цен. По мнению ведомства, применение условий о паритете, в соответствии с которыми цена на размещение на любом ресурсе - онлайн и офлайн, включая ресурсы других агрегаторов, туроператоров и турагентств, не может быть ниже, чем на Booking.com, является нарушением, поскольку приводит к ограничению, устранению конкуренции на рынке.

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