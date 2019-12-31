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Минфин в первом квартале 2020 года планирует разместить ОФЗ на 600 млрд рублей

В январе 2020 года предполагается провести три аукциона по размещению ОФЗ (15, 22 и 29 января), в феврале и марте - по четыре (5, 12, 19 и 26 февраля, а также 4, 11, 18 и 25 марта)

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов РФ намерено в первом квартале 2020 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) на 600 млрд рублей, говорится в материалах министерства.

"Плановый объем размещения ОФЗ в I квартале 2020 года - 600 млрд рублей по номинальной стоимости", - отмечается в сообщении.

В частности, с января по март планируется разместить ОФЗ со сроком погашения до пяти лет на 150 млрд рублей, со сроком погашения от пяти до 10 лет - на 250 млрд рублей, со сроком от 10 лет - на 200 млрд рублей.

В январе 2020 года предполагается провести три аукциона по размещению ОФЗ (15, 22 и 29 января), в феврале и марте - по четыре (5, 12, 19 и 26 февраля, а также 4, 11, 18 и 25 марта).

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