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Госкорпорацию "Росшельф" предлагается создать для работы в Арктике и на Дальнем Востоке

Минвостокразвития разработало законопроект, предусматривающий создание государственной корпорации по освоению участков недр на континентальном шельфе РФ в арктических и дальневосточных морях

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ разработало проект федерального закона, которым предполагается создание государственной корпорации "Росшельф" по освоению континентального шельфа РФ в районах Арктики и Дальнего Востока. Законопроект опубликован во вторник на портале проектов нормативных актов.

Согласно пояснительной записке к документу, он направлен на повышение эффективности освоения участков недр на континентальном шельфе РФ в арктических и дальневосточных морях. "Проект федерального закона предусматривает создание государственной корпорации по освоению участков недр на континентальном шельфе Российской Федерации в арктических и дальневосточных морях, представление госкорпорацией интересов РФ в проектах, направленных на добычу углеводородов на континентальном шельфе страны в арктических и дальневосточных морях", - говорится в документе.

Кроме того, законопроект предусматривает введение новой системы предоставления прав пользования недрами на континентальном шельфе России в арктических и дальневосточных морях, а также введение новой системы разовых платежей за пользование недрами. Предполагается допуск частных инвесторов к участию в проектах по освоению месторождений на шельфе на условиях вхождения в консорциумы с участием госкорпорации.

Уточняется, что предлагаемая в проекте Минвостокразвития система предоставления прав пользования недрами накладывает на инвесторов обязательства по последовательному выполнению объемов работ по поиску, оценке, разведке и добыче углеводородного сырья на шельфе в установленные сроки.

Документом предусматривается внесение изменений в законы "О континентальном шельфе", "О газоснабжении", "О недрах". Отмечается, что законопроект не противоречит положениям договора о Евразийском экономическом союзе и положениям иных международных договоров РФ.

Теги
РоссияАрктика сегодняДальний Восток
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