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Украина и Словакия подписали межоператорское соглашение по газу

Соглашение вступает в силу с 1 января 2020 года

КИЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. "Оператор ГТС Украины" подписал со словацким оператором Eustream техническое соглашение о взаимодействии по европейским правилам. Об этом сообщила во вторник пресс-служба украинской компании.

"Только что в Брюсселе "Оператор ГТС Украины" подписал со словацким оператором Eustream техническое соглашение о взаимодействии (interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 года в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны", - сказано в сообщении.

При этом украинский оператор заявил, что уже подписаны соглашения со всеми смежными операторами ГТС. "Таким образом, новый украинский оператор ГТС подписал соглашения с операторами ГТС Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России. Созданы все необходимые технические и правовые основания для успешного старта работы независимого "Оператора ГТС Украины" и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из Российской Федерации в европейские страны с 1 января 2020 года", - отметила компания, уточнив, что 30 декабря в Вене ОГТСУ заключил межоператорское соглашение с оператором российской газотранспортной системы - "Газпромом".

Договор о взаимодействии смежных операторов ОГТСУ и "Газпрома" входил в пакет соглашений, необходимых для продолжения транзита газа через территорию Украины до 2025 года.

Украинский регулятор в сфере энергетики и коммунальных услуг 24 декабря принял окончательное решение о сертификации ОГТСУ и выдал ему лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа, в том числе российского, для потребителей Европы. Этим ознаменовался так называемый процесс анбандлинга - выделение независимого оператора ГТС Украины из компании "Нафтогаз Украины" (ранее функции оператора выполнял принадлежащая "Нафтогазу" компания "Укртрансгаз").

Теги
УкраинаСловакия
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