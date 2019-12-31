Европейские лоукостеры смогут летать из аэропорта Пулково без ограничений

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Иностранные авиакомпании смогут летать в петербургский аэропорт Пулково и обратно в режиме "открытого неба". Такое нововведение в совокупности с упрощением визового режима улучшит транспортную доступность Санкт-Петербурга и положительно скажется на его социально-экономическом развитии.

Режим "открытого неба" (а именно - введение седьмой степени "свободы воздуха") дает перевозчику возможность выполнять рейсы между двумя зарубежными странами без промежуточной посадки в домашнем регионе. Пока этот режим в Пулково будет действовать в тестовом режиме в течение пяти лет, и он носит скорее технический характер - ни один из иностранных перевозчиков о старте полетов не объявил.

Заинтересованность в полетах, как сообщал Минтранс, подтвердили пока только европейские лоукостеры Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Volotea, Air Baltic, Fly One и другие авиакомпании. "На 95% они совпадают со списком государств, жители которых могут посещать Санкт-Петербург по электронной визе. Из 22 стран исключением является только Великобритания", - отмечали в министерстве.

Режим "открытого неба" для 30 европейских стран

В перечень стран, из которых можно будет летать в Пулково и обратно в режиме "открытого неба", вошли 30 стран. Иностранные авиакомпании смогут летать без ограничений в 21 страну, включая все государства Скандинавии и Прибалтики, Финляндию, Бельгию, Люксембург и Нидерланды. Кроме того, в перечень входят Польша, Румыния, Словакия, Словения, Сербия и Северная Македония, Португалия, Ирландия, Швейцария и Мальта.

В остальные страны из списка авиакомпании смогут летать с некоторыми ограничениями по пунктам вылета и прилета. В эту группу вошли Австрия (кроме Вены), Болгария (можно осуществлять полеты только в Софию), Великобритания (кроме Лондона), Германия (кроме Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга, Мюнхена), Испания (кроме Барселоны и Малаги), Италия (кроме Рима и Милана), Кипр (за исключением Ларнаки и Пафоса), Франция (кроме Ниццы и Парижа) и Чехия (кроме Праги).

Пулково стал первым российским аэропортом, в котором введена седьмая степень "свободы воздуха". Сейчас режим "открытого неба" действует в аэропорту Владивостока, согласно которому аэропорт может беспрепятственно принимать транзитные рейсы зарубежных перевозчиков.

Регулирование коммерческих авиарейсов

Коммерческие права на выполнения рейсов в гражданской авиации разделены на девять степеней "свободы воздуха", по степени расширения возможностей перевозок для авиакомпаний. Так, если первая степень дает возможность перевозчику просто пересекать воздушное пространство иностранного государства без посадки, то уже девятая подразумевает право на перевозку пассажиров внутри иностранного государства.