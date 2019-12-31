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В США последние фондовые торги 2019 года завершились умеренным ростом

Индекс Dow Jones вырос на 76,30 пункта, а индекс S&P 500 прибавил 9,49 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Торговая сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже, ставшая последней в 2019 году, завершилась во вторник умеренным ростом основных котировок в свете сообщений о намерениях США и Китая подписать соглашение о первом этапе торговой сделки. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 76,30 пункта (0,27%) и установился на отметке 28 538,44 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 9,49 пункта (0,29%) и оказался на отметке 3 230,78 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 26,61 пункта (0,30%), до 8 972,60 пункта.

Годовой рост Dow Jones составил 22,34%, Nasdaq - 35,23%, S&P 500 - 28,88%. Для Nasdaq и S&P 500 это самый значительный годовой рост за последние шесть лет.

"Негативный эффект от потрясений, которые имели место ранее в 2019 году и касались торговых войн и потенциальных проблем с Brexit, значительно уменьшился", - сообщил журналистам газеты The Wall Street Journal ведущий аналитик японского банка MUFG Крис Рапки.

"Этот год был для нас выдающимся с точки зрения прибыли на фондовом рынке, - приводит агентство Associated Press слова портфельного менеджера инвестиционной компании Globalt Investments Кита Бьюкенена. - В преддверии 2020 года ситуация совсем иная, нежели та, которая была в начале 2019 года".

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