ПЕКИН, 1 января. /ТАСС/. Новый закон об иностранных инвестициях вступил в силу в Китае в среду. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

"Закон, - говорится в сообщении, - призван расширить рамки открытости и лучше защитить законные права и интересы иностранных инвесторов".

В тексте закона 41 статья в шести разделах, призванных обеспечить использование, защиту, управление иностранными инвестициями, ответственность сторон, а также расширить доступ иностранных инвесторов к китайскому рынку.

Закон был принят депутатами второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва 15 марта 2019 года путем голосования. Как ранее сообщали власти Китая, документ снимает ряд прежних ограничений, обеспечивает большую степень прозрачности в использовании иностранного капитала и способствует улучшению инвестиционного климата для зарубежного бизнеса.