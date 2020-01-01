Кубанское вино впервые поставили в Финляндию для проведения рождественских приемов

КРАСНОДАР, 1 января. /ТАСС/. Краснодарский край, который является одним из основных производителей вин в России, впервые поставил продукцию в посольство РФ в Финляндии для проведения рождественских приемов членов местного правительства и бизнесменов, сообщил ТАСС руководитель Корпорации развития Краснодарского края Павел Майоров.

В 2019 году власти региона провели переговоры с монополистом финского рынка алкоголя компанией АО "Алко". В стране алкоголь закупается по системе госторгов, российские вина ранее практически не закупались. По итогам переговоров вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка сообщал, что кубанские производители намерены принять участие в процедуре торгов, с 2020 года планируется начать экспорт кубанского вина в Финляндию.

"Для проведения рождественских приемов и различных мероприятий посольством России в Финляндии, а также торговым представительством нашей страны поставлены около 150 бутылок кубанского вина. В период новогодних праздников, а также рождественских, начиная от католического рождества до православного, в Финляндии проводятся приемы с участием членов правительства государства, представителей бизнеса, где в этом году на столах представлено кубанское вино. Мы заходим на алкогольный рынок Финляндии, для региона важно, чтобы о нашем вине знали, чтобы этот процесс носил массовый характер", - сказал Майоров.

Он уточнил, что в поставленной партии представлены пока только несколько кубанских производителей. По его словам, часть из поставленной партии была закуплена посольством, часть является новогодним подарком иностранным партнерам от Краснодарского края. Майоров отметил, что одной из основных сложностей, с которыми столкнулся регион в процессе переговоров об экспорте, являлся сам факт того, что в Финляндии об уровне развития виноделия в России и качестве производимой продукции практически ничего не знают.

Заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности компании "Фанагория" Михаил Лелюк рассказал ТАСС, что это повысит имидж кубанских производителей.

"Мы давно мечтали о том, чтобы во время проведения рождественских приемов посольством на столах были кубанские вина, российские вина, это вызовет дополнительный интерес к российским винам. Надеемся, что они оценят высокое качество продукции, которая несомненно составляет конкуренцию зарубежным производителям, что это войдет в хорошую привычку и в посольствах в других странах. Мы поставили белые и красные вина автохтонных сортов: основной упор сделан на сорта, произрастающие только в России, в Краснодарском крае", - добавил Лелюк.

По данным посольства РФ в Финляндии, рождественские приемы проводятся ежегодно в период новогодних праздников, в них принимают участие почетные гости, аккредитованные в Хельсинки послы иностранных государств, финские партнеры России.

О развитии виноделия на Кубани

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли, на Кубани находится треть всех виноградников страны и производится 48% российского вина и 32% российского шампанского. Доля Краснодарского края в общероссийских площадях винограда составляет 30%.

По данным Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, за последние 4 года объемы экспорта винодельческой продукции в крае увеличились в 3,6 раза, с 84 тыс. дал в 2015 году до 307 тыс. дал.

В 2019 году винодельческая продукция поставлялась в 18 стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Украину, Китай, Казахстан, Латвию, Белоруссию и другие, впервые были начаты поставки в пять новых стран: Великобританию, Бразилию, Испанию, Бельгию, Канаду. Объем экспорта за 11 месяцев 2019 года составил 307,3 тыс. дал, что на 15,9% превышает уровень 11 месяцев 2018 года.