Новый год в поездах дальнего следования встретили 75,5 тыс. пассажиров

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Более 75,5 тысяч пассажиров встретили Новый год в пути следования, говорится в сообщении "Федеральной пассажирской компании".

"31 декабря 2019 года в путешествие поездом отправились свыше 207 тыс. человек. Это на 10% больше, чем в канун прошлого года. Более 75,5 тыс. пассажиров встретили наступление Нового года в поездах дальнего следования", - отмечается в релизе.

В ФПК рассказали, что начальники поездов лично поздравили пассажиров по громкой связи, а дети до 10 лет получили в подарок сладкое угощение.

Для обеспечения повышенного спроса на поездки в период новогодних каникул было назначено почти 1,5 тыс. дополнительных поездов дальнего следования. Это на 9% превышает количество составов, выведенных на маршруты в новогодние и рождественские праздники в прошлом году.