Судоремонтный завод ЧФ рассчитывает на гражданские заказы после вхождения в ОСК

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 января. /ТАСС/. Коллектив 13-го Судоремонтного завода (СРЗ) Черноморского флота рассчитывает, что после включения в структуру Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) произойдет техническое перевооружение предприятия и внедрение новых технологий, а также появится возможность выполнять гражданские заказы, сообщил ТАСС директор завода Александр Юрьев.

"Мы ждем и готовы к развитию производственных фондов, технического перевооружения предприятия, внедрения новых технологий. Мы сохранили свои компетенции и готовы их совершенствовать в едином комплексе существующего предприятия, постоянно доказывающего свою востребованность. Новый статус и формат деятельности предприятия позволят это делать, привлекать инвестиции и, что немаловажно, расширять свою сферу деятельности, в том числе став игроком на рынке гражданского судоремонта, пока работать с гражданскими заказами мы не можем в силу ведомственного подчинения и существующей системы производственных отношений", - рассказал Юрьев.

Он отметил, что с конца 1980-х годов в развитие завода, работавшего на территории Украины, не вкладывались средства. Ситуация изменилась только после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

Собеседник уточнил, что смена статуса ожидается в первом квартале 2020 года. "Переход завода из одного ведомства в другое займет несколько месяцев. По крайней мере, предполагается, что эти задачи как раз будут решаться в 2020 году. Перемены эти можно оценить не просто как радикальные, а как судьбоносные, эпохальные - завод в нынешнем формате и статусе существовать больше не будет", - отметил глава предприятия.

По его словам, вопрос передачи завода от Минобороны в структуру ОСК и подведомственность Минпромторга России прорабатывался с 2016 года. "Сутью происходящих перемен <...> на мой взгляд, является создание Южного центра судостроения и судоремонта, или как его иногда называют, судостроительно-судоремонтного кластера Азово-Черноморского региона. В его состав предполагается включить несколько предприятий, в том числе и наш завод. Важнейший этап в этом сложнейшем и важнейшем процессе - акционирование завода и смена его собственника", - добавил Юрьев.

Сейчас 13-й СРЗ является единственным предприятием в Азово-Черноморском регионе, которое может выполнять такой большой спектр работ для Черноморского флота - здесь можно ремонтировать любой тип судов и кораблей от малых буксиров до большого ракетного крейсера "Москва". Предприятие определено единственным исполнителем по ремонту и сервисному обслуживанию кораблей и судов ЧФ до 2022 года.