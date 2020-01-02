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Власти города Санья на Хайнане расширили сеть магазинов duty free новым торговым центром

ТЦ включает в себя магазины с различными местными и международными брендами, развлекательную инфраструктуру и рестораны

САНЬЯ /Китай/, 2 января. /ТАСС/. Сеть магазинов беспошлинной торговли duty free в городе Санья пополнилась еще одним крупным торговым центром. Его официальное открытие, как сообщает информационный ресурс "Наньхайван", состоялось 30 декабря в районе залива Хайтан.

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Это вторая фаза реализуемого властями города проекта по развитию сети магазинов беспошлинной торговли. Новый торговый центр площадью 64 тыс. кв. м включает в себя магазины с различными местными и международными брендами, развлекательную инфраструктуру и рестораны. Само здание, которое по форме напоминает раковину, разбито на четыре основные зоны: торговля, жизнь, международные инновации и еда.

Здание торгового центра спроектировано командой британских архитекторов. Самым ярким его элементом является мост Юньцзе, который соединяет новое здание со старым магазином беспошлинной торговли, построенным в рамках первой фазы проекта.

Магазины беспошлинной торговли являются частью плана властей по продвижению международного туризма на Хайнане. В целях создания наиболее благоприятных условий для приезжих в декабре 2018 года было решено повысить максимальную сумму покупок в duty free на Хайнане с 16 до 30 тыс. юаней (с $2,28 до $4,48 тыс.) без ограничений на количество приобретаемых товаров.

В настоящее время на острове функционирует четыре магазина беспошлинной торговли: два из них расположены в административном центре провинции - городе Хайкоу, остальные - в городе Санья и прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова. Пилотная программа развития сети магазинов duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году.

К 2025 году поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточными Гавайями" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

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