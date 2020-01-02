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В Литве началось строительство газовой смычки с Польшей

Компания Amber Grid сообщила, что размечается трасса газопровода

ВИЛЬНЮС, 2 января. /ТАСС/. Литва начала работы по прокладке газопровода в Польшу. Об этом в четверг сообщила компания Amber Grid - оператор литовской газопередающей системы.

"В Литву от польского производителя уже поступают трубы, размечается трасса газопровода, идут другие подготовительные работы", - приводятся в сообщении слова руководителя компании Нямунаса Бикнюса.

График строительства, по его словам, очень напряженный. "Поэтому важен каждый день", - отметил Бикнюс. Завершить постройку партнеры планируют к концу 2021 года. С литовской стороны работы проводит консорциум в составе компаний Alvora и Siauliu dujotiekio statyba ("Шяуляйское газопроводное строительство").

До сих пор наземные газовые сети Литвы интегрированы лишь в восточном направлении и не имеют выхода на Запад. Его обеспечит соединение с соседней Польшей - 522 км трубопровода диаметром 700 мм, в том числе 357 км по территории Польши и 165 км в Литве. Стоимость проекта составляет около €500 млн. В размере 60% он финансируется ЕС.

Теги
ЛитваПольша
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