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Bloomberg: Saudi Aramco снизит цены на нефть для Европы на $2,2 в феврале

Для рынка США цена саудовской нефти поднимется на $0,2

ТАСС, 2 января. Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco снизит цены на нефть сорта Arab Light для европейских потребителей на $2,2 за баррель с поставкой в феврале, сообщило агентство Bloomberg.

При этом экспортные цены на нефть для стран Средиземноморья с поставкой в феврале снизятся на $2,9.

В то же время для рынка США цена саудовской нефти поднимется на $0,2 за баррель. Стоимость поставок для азиатских потребителей в феврале не изменится, сообщает Bloomberg.

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца. Королевство планировало ограничить свой экспорт нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в пределах 7 млн б/с.

Стоимость нефти Brent на Лондонской бирже ICE 2 января находилась на отметке $65,4 за баррель.

Теги
СШАСаудовская Аравия
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