"Газпром" увеличил добычу газа в 2019 году на 0,5%

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. "Газпром" увеличил добычу газа на 0,5% - до 500,3 млрд куб. м по итогам 2019 года, достигнув лучшего результата с 2012 года. Об этом журналистам сообщил в четверг председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Экспорт газа в дальнее зарубежье (включая Китай) снизился на 1,3% к уровню "рекордного" 2018 года - до 199,2 млрд куб. м, однако это на 2,5% больше уровня 2017 года. Экспорт в страны ближнего зарубежья вырос в 2019 году на 2,2% - до 37,7 млрд куб. м. Суммарно "Газпром" поставил на экспорт в 2019 году 236,9 млрд куб. м газа.

"Объемы поставок в ряд стран Европы достигли максимальных исторических значений. В частности, во Францию, в Австрию, Венгрию и Нидерланды", - сообщил Миллер.

В 2019 году холдинг начал поставки газа по "Силе Сибири" в Китай, уже транспортировано 328 млн куб. м, этот объем будет наращиваться до проектных 38 млрд куб. м, отметил председатель правления.

Поставки "Газпрома" на внутренний рынок полностью соответствовали уровню спроса. "При снижении в 2019 году на 1,6% относительно 2018 года, объем поставок существенно - на 4-8% - превысил уровни 2015-2017 годов", - добавил он.