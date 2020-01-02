Бюджет Украины в 2019 году выполнен с дефицитом в 1,8% от ВВП

КИЕВ, 2 января. /ТАСС/. Бюджет Украины в 2019 году выполнен с дефицитом в 72,4 млрд гривен ($3,05 млрд), что составляет 1,8% от ВВП. Об этом в четверг сообщили в Министерстве финансов Украины.

"Общий дефицит был меньше, чем планируемый, и составил 72,4 млрд гривен", - говорится в сообщении. По итогам года доходы общего фонда бюджета увеличились на 5,5% - до 879,8 млрд гривен ($37,12 млрд), а расходы составили 950,7 млрд гривен ($40,11 млрд), что на 3,2% меньше планового показателя.

Дефицит покрыт за счет заимствований, поскольку поступления от приватизации составили лишь 3,1% от плана или 0,5 млрд гривен (примерно $21 млн). Всего было заимствовано 405 млрд гривен (более $17 млрд).

По информации Минфина, государственный долг в конце 2019 года составлял в гривневом эквиваленте 764,2 млрд гривен, а в долларовом - $74,5 млрд. Долг сократился по отношению к ВВП страны до 45%, уточнили в Минфине.

Бюджет Украины на 2020 год утвержден Верховной радой 14 ноября 2019 года. Его доходная часть составляет 1193,7 млрд гривен (около $48,7 млрд), расходная - 1180,1 млрд гривен (около $48,2 млрд), предельный дефицит бюджета определен на уровне 94,3 млрд гривен ($3,85 млрд).

Рост реального ВВП заложен на уровне 3,7%, инфляция - 6%. Основная статья расходов - погашение и обслуживание государственного долга, на это предполагается потратить около трети всего госбюджета - 424 млрд гривен (более $17,3 млрд). Правительство Украины запланировало снизить показатель государственного и гарантированного государством долга до 52,4% от ВВП, сейчас он составляет около 60% от ВВП.