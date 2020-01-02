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Эксперт рассказал, на сколько лет хватит известных запасов нефти в России

Глава департамента стратегий и инноваций компании "Газпром нефть" Сергей Вакуленко заявил, что рентабельную добычу при нынешних технологиях можно будет вести еще примерно 30 лет

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Россия обладает разведанными запасами нефти, чтобы около 30 лет вести ее рентабельную добычу при нынешних технологиях. Однако технологическое развитие может сделать экономически привлекательными и новые нефтяные месторождения, заявил глава департамента стратегий и инноваций компании "Газпром нефть" Сергей Вакуленко в четверг в интервью телеканалу "Россия-24".

"Если говорить с точки зрения корпорации России - не рассматривать, как делятся деньги между Минфином и нефтяными компаниями и так далее - себестоимость добычи и освоения нефти в России не очень высока, это примерно $20-25 за баррель у новых месторождений. И лет на 30 такой нефти совершенно точно хватит. Известных сейчас запасов при нынешнем уровне развития технологий", - сказал он, отметив, что в текущих расчетах не учитываются "сотни миллиардов" баррелей нефти, добыча которых сегодня представляется нерентабельной.

Вакуленко добавил, что в будущем могут быть разведаны новые запасы в месторождениях, где сейчас нефтедобыча невыгодна, однако новые технологии могут сделать их более привлекательными.

"Есть технологии, которые позволяют гораздо больше "выжимать" из существующих месторождений. Сейчас у нас коэффициент извлечения нефти - 25-30-35%. Мы оставляем в земле 70-75% нефти, которая там была изначально, физика так работает. Есть способ заставить месторождения отдать больше нефти. Эта добыча более дорогая, пока это не очень востребовано", - пояснил он.

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