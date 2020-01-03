Мадуро заявил, что Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту петро

ТАСС, 3 января. Венесуэла будет продавать нефть и часть добываемого золота за национальную криптовалюту петро. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

"Мы будем продавать венесуэльскую нефть за петро, мы уже продаем за петро венесуэльское железо и сталь. У нас уже есть подписанные контракты на продажу нефти, стали, железа и алюминия, и мы будем продавать часть добываемого золота в петро", - приводит его слова в четверг газета El Nacional.

По словам Мадуро, правительство успешно внедряет криптовалюту в повседневную жизнь венесуэльцев. В декабре власти республики перечислили приуроченные к новогодним праздникам пособия пенсионерам и госслужащим в петро. "Пробное использование [петро] проходит успешно", - утверждает президент.

Мадуро объявил о запуске национальной криптовалюты петро в октябре 2017 года. Продажа криптовалюты началась 20 февраля 2018 года. Ее стоимость приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти.