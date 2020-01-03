Главный индекс лондонской биржи снизился на фоне убийства генерала Сулеймани в Ираке

ЛОНДОН, 3 января. /ТАСС/. Главный индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 после открытия торгов в пятницу снизился на 0,35%, до 7576 пунктов, в связи с поступлением информации об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США. В то же время cтоимость фьючерса на нефть марки Brent в ночь на пятницу выросла почти на 4%, достигнув $69 за баррель, однако спустя несколько часов стабилизировалась у отметки в $68,5 за баррель.

Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу в районе аэропорта Багдада ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Пресс-служба американского военного ведомства также сообщила, что операция проводилась по распоряжению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Духовный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур после гибели Сулеймани. Он также пообещал отомстить тем, кто стоит за убийством генерала.