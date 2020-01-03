Эксперт: дефицит нефтепродуктов из Белоруссии Украина компенсирует импортом из России

КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Приостановка экспорта нефтепродуктов со стороны Белоруссии для Украины станет элементом дестабилизации в этом направлении, однако вопрос будет решатся, кроме прочего, за счет импорта из России. Такое мнение в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор украинской консалтинговой группы "А-95", эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

"Украина порядка 40% бензина и 35% дизельного топлива закупает в Белоруссии, для нас это серьезный источник поставок, и, конечно, какая-либо дестабилизация на этом направлении является неприятным событием. С другой стороны, этот рынок открытый, диверсифицированный, поэтому недостача поставок из Белоруссии будет компенсирована увеличением импорта из России, а также с помощью морского транспорта", - отметил Куюн. Он уточнил, что сейчас импорт нефтепродуктов из России на Украине составляет около 32%.

Эксперт полагает, ситуация с приостановкой Белоруссией экспорта нефтепродуктов не вызовет серьезных скачков цен на украинском рынке. "Если и будет увеличение цены, то только в оптовом звене. В розничном не ожидается, поскольку там есть запасы "прочности" по торговой наценке. Более того, всплеск цены, как правило, носит кратковременный характер - неделю или около 10 дней, а потом быстро идет на спад, потому что поступают большие партии, рынок быстро наполняется и наступает стабилизация", - пояснил он.

Куюн напомнил, что Украина и ранее справлялась с подобными дестабилизирующими факторами на рынке нефтепродуктов. "Похожая ситуация была в апреле прошлого года, когда в связи с поставками так называемой грязной нефти Белоруссия объявила о прекращении экспорта нефтепродуктов. Тогда основной реакцией рынка было увеличение покупки российского дизельного топлива", - констатировал он. В результате, добавил эксперт, Украина благополучно прошла тот период. Позднее, добавил он, "была введена пошлина на трубопроводные поставки дизельного топлива, что было большим источником поставок, и тоже имела место определенная дестабилизация, но с помощью морских поставок и с помощью Белоруссии на Украине удалось быстро снять напряженность".

Ситуация в Белоруссии

В пятницу в концерне "Белнефтехим" сообщили, что Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Белоруссию, а также вопросы поставок и транзита газа. Эти вопросы белорусский лидер обсудил также 31 декабря с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго РФ Александром Новаком. В этот же день Лукашенко поручил руководству нефтехимического комплекса заключить контракты на поставку нефти и проработать условия поставок сырья с портов Балтики по железной дороге и по нефтепроводу "Дружба". Однако соглашения так и не были заключены.

Ранее в пятницу в концерне "Белнефтехим" заявили, что поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня.