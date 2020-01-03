{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: дефицит нефтепродуктов из Белоруссии Украина компенсирует импортом из России

Сейчас импорт нефтепродуктов из России на Украине составляет около 32%, отметил директор украинской консалтинговой группы "А-95", эксперт топливного рынка Сергей Куюн

КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Приостановка экспорта нефтепродуктов со стороны Белоруссии для Украины станет элементом дестабилизации в этом направлении, однако вопрос будет решатся, кроме прочего, за счет импорта из России. Такое мнение в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор украинской консалтинговой группы "А-95", эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

"Украина порядка 40% бензина и 35% дизельного топлива закупает в Белоруссии, для нас это серьезный источник поставок, и, конечно, какая-либо дестабилизация на этом направлении является неприятным событием. С другой стороны, этот рынок открытый, диверсифицированный, поэтому недостача поставок из Белоруссии будет компенсирована увеличением импорта из России, а также с помощью морского транспорта", - отметил Куюн. Он уточнил, что сейчас импорт нефтепродуктов из России на Украине составляет около 32%.

Эксперт полагает, ситуация с приостановкой Белоруссией экспорта нефтепродуктов не вызовет серьезных скачков цен на украинском рынке. "Если и будет увеличение цены, то только в оптовом звене. В розничном не ожидается, поскольку там есть запасы "прочности" по торговой наценке. Более того, всплеск цены, как правило, носит кратковременный характер - неделю или около 10 дней, а потом быстро идет на спад, потому что поступают большие партии, рынок быстро наполняется и наступает стабилизация", - пояснил он.

Куюн напомнил, что Украина и ранее справлялась с подобными дестабилизирующими факторами на рынке нефтепродуктов. "Похожая ситуация была в апреле прошлого года, когда в связи с поставками так называемой грязной нефти Белоруссия объявила о прекращении экспорта нефтепродуктов. Тогда основной реакцией рынка было увеличение покупки российского дизельного топлива", - констатировал он. В результате, добавил эксперт, Украина благополучно прошла тот период. Позднее, добавил он, "была введена пошлина на трубопроводные поставки дизельного топлива, что было большим источником поставок, и тоже имела место определенная дестабилизация, но с помощью морских поставок и с помощью Белоруссии на Украине удалось быстро снять напряженность".

Ситуация в Белоруссии

В пятницу в концерне "Белнефтехим" сообщили, что Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Белоруссию, а также вопросы поставок и транзита газа. Эти вопросы белорусский лидер обсудил также 31 декабря с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго РФ Александром Новаком. В этот же день Лукашенко поручил руководству нефтехимического комплекса заключить контракты на поставку нефти и проработать условия поставок сырья с портов Балтики по железной дороге и по нефтепроводу "Дружба". Однако соглашения так и не были заключены.

Ранее в пятницу в концерне "Белнефтехим" заявили, что поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня.

Теги
БелоруссияУкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов
В концерне "Белнефтехим" сообщили, что это связано с приостановкой поставки российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы республики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС