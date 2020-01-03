Акционеры Проминвестбанка 6 февраля рассмотрят вопрос прекращения банковской деятельности

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Внеочередное общее собрание акционеров Проминвестбанка ("дочка" ВЭБ.РФ) рассмотрит 6 февраля вопрос о прекращении осуществления банковской деятельности. Соответствующий пункт имеется в повестке собрания акционеров банка.

Как следует из документа, юридическое лицо планируется сохранить. Также на внеочередном общем собрании акционеров планируется утвердить план прекращения ПАО "Проминвестбанк" банковской деятельности без прекращения юридического лица.

Основным акционером банка с 2009 года является госкорпорация ВЭБ.РФ, которой принадлежит 99,7726% акций.

В декабря 2018 года в пресс-службе ВЭБ.РФ ТАСС сообщали, что госкорпорация рассматривает возможность постепенного прекращения деятельности своей украинской "дочки" - Проминвестбанка - в качестве одного из сценариев.

На Украине с марта 2016 года действуют санкции против банков с российским государственным капиталом. Ранее российский государственный банк ВЭБ подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, который касается работы Проминвестбанка. Точная сумма иска будет устанавливаться оценщиками.