"Иорданские авиалинии" по соображениям безопасности приостановили полеты в Багдад

КАИР, 3 января. /ТАСС/. Авиакомпания Royal Jordanian Airlines ("Королевские иорданские авиалинии") приняла решение приостановить полеты в Багдад в связи с ситуацией в сфере безопасности после американских ударов в столице Ирака.

"Принято решение приостановить наши рейсы между Амманом и Багдадом с сегодняшнего дня до дальнейшего уведомления в свете нестабильной ситуации с безопасностью в столице [Ирака] и ее международным аэропортом", - приводит в пятницу заявление компании новостной портал Ammon News.

По его данным, Royal Jordanian выполняет в неделю между столицами двух стран 18 регулярных рейсов. "Полеты в остальные иракские города, в том числе Басру, Эрбиль, Эн-Наджаф и Сулейманию, осуществляются в обычном режиме, в соответствии с заявленным расписанием", - подчеркнули в компании.

Пентагон ранее сообщил о ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал иранский военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа.

По версии администрации США, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке. Вашингтон утверждает, что Сулеймани лично санкционировал недавние атаки на американские военные базы в Ираке, нес ответственность за гибель сотен военнослужащих США от рук бойцов шиитских формирований, которых поддерживал Тегеран, в ходе кампании с целью свержения Саддама Хусейна.

"Аль-Кудс" - одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в боевых действиях в Сирии и Ираке. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась способностями его командующего. Весной прошлого года США внесли КСИР и "Аль-Кудс" в свой список иностранных террористических организаций. Таким образом, впервые в этот перечень США включили тогда органы иностранного государства.