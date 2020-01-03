СМИ: бахрейнская Gulf Air приостановила полеты в Багдад и Эн-Наджаф

КАИР, 3 января. /ТАСС/. Крупнейшая авиакомпания Бахрейна Gulf Air приостановила полеты в Багдад и город Эн-Наджаф после американских ударов. Об этом сообщает в пятницу телеканал Al Arabiya.

"Gulf Air приостанавливает все рейсы в Багдад и Эн-Наджаф, а также обратно", - отмечается в заявлении авиаперевозчика.

Угроза безопасности полетов

Ранее аналогичные меры были приняты авиакомпанией Royal Jordanian Airlines ("Королевские иорданские авиалинии"). Как указывалось в ее заявлении, "решение приостановить рейсы между Амманом и Багдадом принято до дальнейшего уведомления в свете нестабильной ситуации с безопасностью".

Между тем, в компании указали, что полеты в остальные иракские города, в том числе Басру, Эрбиль, Эн-Наджаф и Сулейманию, осуществляются в обычном режиме, "в соответствии с заявленным расписанием".

Удары США в Ираке

Пентагон ранее сообщил о ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал иранский военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа.

По версии администрации США, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке. Вашингтон утверждает, что Сулеймани лично санкционировал недавние атаки на американские военные базы в Ираке, нес ответственность за гибель сотен военнослужащих США от рук бойцов шиитских формирований, которых поддерживал Тегеран, в ходе кампании с целью свержения Саддама Хусейна.

"Аль-Кудс" - одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в боевых действиях в Сирии и Ираке. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась способностями его командующего. Весной прошлого года США внесли КСИР и "Аль-Кудс" в свой список иностранных террористических организаций. Таким образом, впервые в этот перечень США включили тогда органы другого государства.