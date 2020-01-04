Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

МИНСК, 4 января. /ТАСС/. Прокачка нефти из РФ на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) возобновилась, первым топливное сырье получит ОАО "Нафтан", затем - Мозырский НПЗ. Об этом сообщил в субботу заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Сегодня в 17:05 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО "Нафтан". По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ", - приводит слова представителя "Белнефтехима" агентство БелТА.

Сизов отметил, что транзит российской нефти по территории Белоруссии осуществляется штатно и в соответствии с принятыми белорусской стороной обязательствами.

"Транзит нефти осуществляется в соответствии с обязательствами, которые взяли на себя предприятия по транспортировке нефти и в целом Республика Беларусь", - сообщил он.

Сизов проинформировал, что к концу сегодняшних суток будет прокачано 6 тыс. тонн нефти.

Возобновление экспорта

Сизов сообщил, что концерн "Белнефтехим" рассчитывает к концу января снять введенные ограничения на экспорт нефтепродуктов.

"В январе ожидается возобновление [экспорта нефтепродуктов]. Мы рассчитываем, что к концу января, по крайней мере, это оптимистичный сценарий, все возможные ограничения будут сняты", - отметил он.

Сизов пояснил, что возобновление экспорта нефтепродуктов будет зависеть от того, "насколько ритмично и быстро будет идти процесс заключения договоров".