{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

Заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщил, что к концу суток будет прокачано 6 тыс. тонн нефти

МИНСК, 4 января. /ТАСС/. Прокачка нефти из РФ на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) возобновилась, первым топливное сырье получит ОАО "Нафтан", затем - Мозырский НПЗ. Об этом сообщил в субботу заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Сегодня в 17:05 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО "Нафтан". По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ", - приводит слова представителя "Белнефтехима" агентство БелТА.

Сизов отметил, что транзит российской нефти по территории Белоруссии осуществляется штатно и в соответствии с принятыми белорусской стороной обязательствами.

"Транзит нефти осуществляется в соответствии с обязательствами, которые взяли на себя предприятия по транспортировке нефти и в целом Республика Беларусь", - сообщил он.

Сизов проинформировал, что к концу сегодняшних суток будет прокачано 6 тыс. тонн нефти.

Возобновление экспорта

Сизов сообщил, что концерн "Белнефтехим" рассчитывает к концу января снять введенные ограничения на экспорт нефтепродуктов. 

"В январе ожидается возобновление [экспорта нефтепродуктов]. Мы рассчитываем, что к концу января, по крайней мере, это оптимистичный сценарий, все возможные ограничения будут сняты", - отметил он.

Сизов пояснил, что возобновление экспорта нефтепродуктов будет зависеть от того, "насколько ритмично и быстро будет идти процесс заключения договоров".

Теги
БелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
Источник: Россия готова возобновить поставки нефти Белоруссии на рыночных условиях
Собеседник агентства считает, что причина отсутствия контрактов на поставку нефти заключается в нежелании белорусских НПЗ платить рыночную цену за нефть
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС