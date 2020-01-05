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Горнолыжные курорты Сибири откроют новые трассы

До 2021 года власти Алтайского края готовы вложить в создание инфраструктуры более 100 млн рублей

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Горнолыжные курорты сибирских регионов в 2020 году планируют активно развивать инфраструктуру для привлечения новых туристов, сообщили ТАСС в дирекциях курортов и органах местной власти. В кластере "Белокуриха горная", например, появится сноу-парк для прыжков с трамплина, а принимавший в 2019 году соревнования Универсиады красноярский фанпарк "Бобровый лог" откроет для желающих профессиональную трассу.

"Мы откроем новую трассу 9а, которая была построена специально для проведения Универсиады-2019. Эта трасса на сегодняшний день самая протяженная (среди 15 трасс "Бобрового лога"), ее длина составляет 2004 м, перепад высот - 347 м", - рассказали в дирекции комплекса.

Трасса будет задействована и в соревнованиях, которые пройдут на базе комплекса в 2020 году - этапе кубка России памяти В. Цимика, национальном чемпионате и всероссийских детских соревнованиях "Сибирские бобрята" по горнолыжному спорту. Также в этом году Красноярск примет Х зимнюю Спартакиаду учащихся России.

В алтайском туристском кластере "Белокуриха горная" в новогодние каникулы откроется сноу-парк с трамплинами для исполнения экстремальных трюков. Как пояснили ТАСС в пресс-службе курорта, если парк вызовет интерес у посетителей, в дальнейшем он будет расширен.

Примут участие в развитии курортов и власти. Так, правительство Алтайского края намерено вложить до 2021 года более 100 млн рублей в создание инфраструктуры в спортивно-туристском кластере "Тягун". На сегодняшний день там действует горнолыжный комплекс Berloga с трассой в 1,2 км для катания на горных лыжах, трасса для сноуборда, подъемники, кафе и гостиницы.

Краевые власти подчеркивают, что развитие коммуникаций в кластере позволит привлечь новых инвесторов и расширить сеть туристических объектов. "На эти цели в краевой адресной инвестиционной программе в 2019-2021 годах предусмотрено более 100 млн рублей. Обеспечивающая инфраструктура - это дороги, электричество и сети водоснабжения", - рассказали в краевом правительстве.

Теги
РоссияАлтайский край
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