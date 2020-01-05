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Число отказавшихся от уплаты курортного сбора на Ставрополье сократилось в два раза

По итогам 2019 года уплачивать курортный сбор отказались 1,5% от общей суммы плательщиков

ПЯТИГОРСК, 5 января. /ТАСС/. Только 1,5% туристов отказались уплатить курортный сбор в Ставропольском крае в 2019 году, что почти в два раза меньше, чем в 2018 году. Об этом сообщили ТАСС в министерстве туризма и оздоровительных курортов региона.

"В результате совместной разъяснительной работы Минтуризма края и операторов курортного сбора с плательщиками наблюдается устойчивая тенденции снижения отказов от уплаты курортного сбора. По итогам 2019 года отказы от уплаты курортного сбора составляют 1,5% от общей суммы плательщиков. В 2018 году данный показатель составлял 2,7%", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в отношении плательщиков, которые отказались уплачивать курортный сбор, осуществляется административное производство, которое предусматривает наказание в виде штрафа от 500 рублей до 2000 рублей. "Уплата штрафа не освобождает от уплаты курортного сбора. То есть нарушитель обязан оплатить и курортный сбор, и штраф", - добавил представитель министерства.

Он отметил, что заявок от муниципальных образований края о включении новых территорий в территорию эксперимента, повышении размера курортного сбора не поступало.

"От гостей городов-курортов поступает все больше положительных отзывов о проводимом эксперименте на территории Ставропольского края. Многие с понимаем относятся к тому факту, что в настоящее время бюджетных средств недостаточно для того, чтобы поддерживать курортную инфраструктуру. Некоторые отдыхающие планируют приехать повторно в города-курорты, участвующие в эксперименте, чтобы увидеть результат, к которому они были причастны", - сказали в ведомстве.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля того же года - в Краснодарском крае, Крым отложил участие в эксперименте. В эксперименте в Ставропольском крае участвуют 139 санаториев и 264 гостиничных комплекса Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска.

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