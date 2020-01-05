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На Хайнане создан первый в Китае стандарт для программного и аппаратного обеспечения

Стандарт получит применение в правительственных информационных системах, энергетике, финансах и многих других областях

ХАЙКОУ /Китай/, 5 января. /ТАСС/. Один из крупнейших в Китае производителей телекоммуникационного оборудования China Electronics Corporation (CEC) объявил о создании в южной китайской провинции Хайнань первого в стране стандарта для программного и аппаратного обеспечения. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Данный стандарт стал первым в Китае с полностью независимыми правами интеллектуальной собственности. На его разработку у компании ушло два года. Он включает в себя 15 категорий, которые охватывают, в частности, такие области, как справочные системы, платы, операционные системы, инженерные службы и системы безопасности. Стандарт позволяет унифицировать технические услуги как для пользователей, так и производителей, решить проблемы совместимости интерфейсов, параметров и версий продуктов внутри системы.

Стандарт получит применение в правительственных информационных системах, энергетике, финансах и многих других областях. Его создание будет способствовать развитию всей китайской компьютерной индустрии.

Впоследствии CEC выпустит версию стандарта 2020 года, который будет совместим с такими технологиями, как облачные вычисления, виртуализация, большие данные, интернет вещей и искусственный интеллект.

Теги
КитайХайнань
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