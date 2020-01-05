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Движение в порту Холмск на Сахалине возобновили после решения проблемы с ростом тарифов

Тарифы на перевозки останутся на уровне прошлого года - 3 077 рублей для большегрузных машин

ТАСС, 5 января. Движение в Холмском торговом порту, через который обеспечивается водное сообщение острова с материком, возобновили. Тарифы на перевозки останутся на уровне 2019 года, сообщается в воскресенье на сайте губернатора и правительства Сахалинской области.

Ранее руководство порта информировало о намерении повысить тарифы на перевозку в несколько раз. Некоторые перевозчики отказались платить, в результате чего разгрузка и получение грузов остановились. Накануне, по данным информационного агентства "Сахалин. Инфо", в порту бетонными блоками был заблокирован выезд.

"Договоренности с монополистом удалось достичь 4 января на большом совещании в правительстве Сахалинской области, в котором приняли участие региональные власти, предприниматели, депутаты, представители транспортной прокуратуры, линейного управления внутренних дел на транспорте и Сахалинского УФАС. Сейчас весь автотранспорт, который задействован в получении и отправке грузов, свободно перемещается по территории порта. Тарифы на передвижение автомобилей остаются на уровне прошлого года - 3 077 рублей для большегрузных машин", - говорится в сообщении.

По факту закрытия доступа на территорию порта идет прокурорская проверка. Отмечается, что организован ежедневный мониторинг доступа на территорию порта. Тем предпринимателям, которые оплатили проезд на территорию порта в двойном размере до принятия решения о сдерживании тарифов, средства вернут.

Отмечается, что ситуация находится на контроле правительства и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. "Позиция региональных властей - не допустить многократного и необоснованного роста тарифов в главной морской гавани Сахалина", - говорится в сообщении.

Порт задействован в паромной переправе Холмск - Ванино, являющейся единственным водным способом перевозки с Сахалина на материк и обратно.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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