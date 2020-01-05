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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Стоимость акций составила $9,21 за бумагу

ТАСС, 5 января. Акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco по итогам торгов в воскресенье опустились до 34,55 риала за штуку ($9,21), что является минимальным уровнем с начала обращения на бирже после IPO. Об этом свидетельствуют данные биржи Tadawul.

На первых торгах в середине декабря акции Saudi Aramco достигали отметки 38,70 риала за штуку ($10,3), что тогда приблизило капитализацию компании к $2 трлн.

Ситуация на Ближнем Востоке, крупнейшем нефтедобывающем регионе мира, на этой неделе дестабилизировалась после гибели командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани в ходе операции ВС США.

Теги
Саудовская АравияГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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